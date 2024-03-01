Все аспиранты будут иметь право на отсрочку от мобилизации, — Федор Вениславский

Все аспиранты будут иметь право на отсрочку независимо от формы обучения.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал положение к законопроекту о мобилизации, согласно которому все аспиранты имеют право на отсрочку. Об этом заявил член комитета Федор Вениславский в интервью «РБК-Украина».

Вениславский отметил, что не может быть разделения на граждан, обучающихся в аспирантуре за средства физических лиц, и на обучающихся в аспирантуре за средства государственного бюджета.

«Это неконституционно и нарушает принцип равенства. Поэтому мы убрали это разделение – все аспиранты будут иметь право на отсрочку, независимо от формы обучения», – отметил народный депутат.

Он добавил, что Минобразования разработает специальный механизм выявления людей, которые на самом деле не имеют реального намерения приобретать научную степень, заниматься наукой и не имеют соответствующих знаний.

Также Вениславский заявил, что парламент имеет все шансы принять законопроект уже до конца марта.

Ранее мы писали, что перед депутатами встав вопрос — как законопроект о мобилизации будет проходить сессионный зал, ведь каждый нардеп имеет право поставить свою правку на голосование, а если это произойдет, то рассмотрение может затянуться на недели.

Отметим, что глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина подчеркнула, что никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование в законопроекте о мобилизации нет.

Как мы писали, отсрочку предлагается оставить только тем родителям, которые получили решение суда о самостоятельном воспитании ребенка до 24 февраля 2022 года.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что спикер Руслан Стефанчук предложил поправки к законопроекту о мобилизации, по которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Кроме того, предлагается оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Глава Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов предлагает урегулировать порядок ограничения уклонистов в праве на управление автомобилем.

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