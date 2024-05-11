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Помер український спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій

16:20, 11 травня 2024
У віці 68 років помер заслужений журналіст України Сергій Савелій.
Помер український спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій
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Пішов з життя український спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій. Йому було 68 років Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Зазначається, що останнім часом журналіст боровся із важким захворюванням. Про деталі прощання буде повідомлено додатково.

Сергій Савелій - український спортивний телекоментатор, заслужений журналіст України. Він понад 40 років працював на Суспільному мовленні, з них 37 - у спортивній редакції.

Він висвітлював 10 Олімпіад з місця подій, зокрема коментував першу в історії незалежної України церемонію відкриття Ігор - у 1994 році в Ліллегаммері.

Також коментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу. У 2016 році він був нагороджений АСЖУ призом імені Ігоря Засєди "За честь і достоїнство в спортивній журналістиці".

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