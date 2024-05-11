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Умер украинский спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий

16:20, 11 мая 2024
В возрасте 68 лет умер заслуженный журналист Украины Сергей Савелий.
Умер украинский спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий
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Ушел из жизни украинский спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий. Ему было 68 лет. Об этом сообщает "Суспильне Спорт".

В последнее время журналист боролся с тяжелым заболеванием. О деталях прощания будет сообщено дополнительно.

Сергей Савелий – украинский спортивный телекомментатор, заслуженный журналист Украины. Он более 40 лет работал на  "Суспільному мовленні", из них 37 – в спортивной редакции.

Он освещал 10 Олимпиад с места событий, в частности, комментировал первую в истории независимой Украины церемонию открытия Игр - в 1994 году в Лиллегаммере.

Также комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу. В 2016 году он был награжден АСЖУ призом имени Игоря Заседа "За честь и достоинство в спортивной журналистике".

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