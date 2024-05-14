Водії знову можуть замовити індивідуальний номерний знак онлайн – вартість послуги

Індивідуальні номерні знаки повертаються.

Виготовлення індивідуальний номерних знаків відновлено. Таким чином, можливість замовлення індивідуального номерного знаку онлайн знову доступна.

Автовласники можуть знову замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн – у Кабінеті водія. Також послуга доступна при особистому зверненні до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Вартість послуги:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 204 грн

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів – 92,4 грн

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн

кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн

графічний елемент – 500 грн.

Отримати індивідуальний номерний знак можливо самостійно або з доставкою на відділення «Нової Пошти». Срок виготовлення — до 40 днів.

Також «Судово-юридична газета» писала, що у чат-боті Головного сервісного центру МВС з'явилися нові функції для водіїв.

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