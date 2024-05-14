Водители снова могут заказать индивидуальный номерной знак онлайн – стоимость услуги

Изготовление индивидуальных номерных знаков возобновлено. Таким образом, возможность заказа индивидуального номерного знака онлайн снова доступна.
Автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн – в Кабинете водителя. Также услуга доступна при личном обращении в любой удобный сервисный центр МВД.
Стоимость услуги:
Получить индивидуальный номерной знак можно самостоятельно или с доставкой на отделение «Новой Почты». Срок изготовления – до 40 дней.
Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в чат-боте Главного сервисного центра МВД появились новые функции для водителей.
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