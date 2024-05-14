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Водители снова могут заказать индивидуальный номерной знак онлайн – стоимость услуги

16:15, 14 мая 2024
Индивидуальные номерные знаки возвращаются.
Водители снова могут заказать индивидуальный номерной знак онлайн – стоимость услуги
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Изготовление индивидуальных номерных знаков возобновлено. Таким образом, возможность заказа индивидуального номерного знака онлайн снова доступна.

Автовладельцы могут снова заказывать индивидуальные номерные знаки онлайн – в Кабинете водителя. Также услуга доступна при личном обращении в любой удобный сервисный центр МВД.

Стоимость услуги:

  • спецпродукция (номерный знак) для легковых автомобилей – 204 грн
  • спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов – 92,4 грн
  • три символа (минимальный заказ) – 300 грн
  • каждый последующий (до восьми символов) – 90 грн
  • графический элемент – 500 грн.

Получить индивидуальный номерной знак можно самостоятельно или с доставкой на отделение «Новой Почты». Срок изготовления – до 40 дней.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в чат-боте Главного сервисного центра МВД появились новые функции для водителей.

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