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росія обстріляла майже 2000 медзакладів в Україні

07:57, 22 травня 2024
В Україні за час повномасштабної війни зруйновано вщент 211 об’єктів медзакладів та ще понад 1600 пошкоджено.
росія обстріляла майже 2000 медзакладів в Україні
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Унаслідок постійних атак і обстрілів російських військ, медична інфраструктура України втратила 1604 об’єкти медичних закладів, з яких 211 були повністю зруйновані. На жаль, медичні установи, зокрема лікарні, пологові будинки, амбулаторії та поліклініки, стали мішенями для російських сил, які систематично обстрілюють їх. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільші втрати понесла медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Запоріжжя та Херсонщини. Про ситуацію на Луганщині наразі немає повної інформації.

Загалом, протягом цього часу російська армія також пошкодила 164 автомобілі екстреної медичної допомоги, знищила ще 261 автомобіль та захопила 125 транспортних засобів.

Незважаючи на ці втрати, в Україні тривають роботи з відновлення медичної інфраструктури. Протягом двох років повномасштабної війни було повністю відновлено 512 медичних закладів, а ще 357 частково. Найбільше робіт з відновлення проведено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Пріоритетом для держави є забезпечення якісних та доступних медичних послуг для громадян. Міністерство охорони здоров’я України спільно з партнерами продовжує зусилля з відновлення медичної інфраструктури, щоб забезпечити повноцінну роботу лікарень та доступ до медичної допомоги для всіх пацієнтів.

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