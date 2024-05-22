россия обстреляла почти 2000 медучреждений в Украине

В Украине за время полномасштабной войны разрушено полностью 211 объектов медучреждений и еще более 1600 повреждены.

В результате постоянных атак и обстрелов российских войск, медицинская инфраструктура Украины потеряла 1604 объекта медицинских учреждений, из которых 211 были полностью разрушены. К сожалению, медицинские учреждения, в частности больницы, родильные дома, амбулатории и поликлиники, стали мишенями для российских сил, которые систематически обстреливают их. Об этом сообщает Правительственный портал.

Наибольшие потери понесла медицинская инфраструктура Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областей. О ситуации на Луганщине пока нет полной информации.

В общем, в течение этого времени российская армия также повредила 164 автомобиля экстренной медицинской помощи, уничтожила еще 261 автомобиль и захватила 125 транспортных средств.

Несмотря на эти потери, в Украине продолжаются работы по восстановлению медицинской инфраструктуры. В течение двух лет полномасштабной войны было полностью восстановлено 512 медицинских учреждений, а еще 357 частично. Больше всего работ по восстановлению проведено в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Приоритетом для государства является обеспечение качественных и доступных медицинских услуг для граждан. Министерство здравоохранения Украины совместно с партнерами продолжает усилия по восстановлению медицинской инфраструктуры, чтобы обеспечить полноценную работу больниц и доступ к медицинской помощи для всех пациентов.

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