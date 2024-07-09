Фіцо заявив, що повернувся до роботи майже через два місяці після нападу, на засідання він потрапив через тунель.

9 липня словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо провів перше засідання уряду після замаху на нього 15 травня.

ЗМІ повідомляють, що націоналістично налаштований Фіцо прибув на засідання кабінету міністрів у вівторок через тунель, щоб уникнути журналістів.

«Шановні прогресивні ліберальні ЗМІ та опозиція, перепрошую, що вижив, але я повернувся», – написав Фіцо у Facebook, опублікувавши свою фотографію у своєму офісі.

Нагадаємо, прокуратура змінила кваліфікацію злочину щодо замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на теракт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.