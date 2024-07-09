Фицо заявил, что вернулся к работе почти через два месяца после нападения, на заседание он попал через тоннель.

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9 июля словацкий премьер-министр Роберт Фицо провел первое заседание правительства после покушения на него 15 мая.

СМИ сообщают, что националистически настроенный Фицо прибыл на заседание кабинета министров во вторник через туннель, чтобы избежать журналистов.

«Уважаемые прогрессивные либеральные СМИ и оппозиция, извиняюсь, что выжил, но я вернулся», - написал Фицо в Facebook, опубликовав свою фотографию в своем офисе.

Напомним, прокуратура изменила квалификацию преступления о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо на теракт.

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