31 липня доступ до Реєстру декларацій буде обмежено: у НАЗК назвали причину

Реєстр декларацій деякий час не працюватиме.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що 31 липня з 9:00 буде обмежено доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій) у зв’язку з проведенням програмно-технічного обслуговування. Про це поінформували на офіційному сайті НАЗК.

«Про відновлення роботи Реєстру повідомимо додатково. Орієнтовний час відновлення – 14:00 31 липня.

Просимо декларантів враховувати це під час роботи з Реєстром», - заявили у НАЗК.

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