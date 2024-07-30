31 июля доступ у Реестру деклараций будет ограничен: в НАПК назвали причину

Реестр деклараций некоторое время не будет работать.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что 31 июля с 9:00 будет ограничен доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестра деклараций) в связи с проведением программно-технического обслуживания. Об этом проинформировали на официальном сайте НАПК.

«О возобновлении работы Реестра сообщим дополнительно. Ориентировочное время обновления – 14:00 31 июля.

Просим декларантов учитывать это во время работы с Реестром», - заявили в НАПК

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