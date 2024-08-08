У Миколаєві чоловік купив авто по довіреності і хотів його перереєстрували, але нарвався на проблеми

Звична послуга перереєстрації авто обернулася для чоловіка проблемами.

Фото: hsc.gov.ua

У Миколаєві до сервісного центру МВС звернувся чоловік для перереєстрації «Opel Astra» за довіреністю, що видана у липні цього року, але нарвався на проблеми.

Як повідомив Головний сервісний центр МВС, під час перевірки за наявними базами адміністратори виявили, що автівка знаходиться в арешті з липня 2015 року Реєстраційні дії було припинено, а справу передали до поліції.

У МВС наголошують, аби вберегти себе від неприємностей треба оформляти договір купівлі-продажу в сервісних центрах одразу під час придбання авто.

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