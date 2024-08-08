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В Николаеве мужчина купил авто по доверенности и хотел его перерегистрировать, но нарвался на проблемы

07:36, 8 августа 2024
Обычная услуга перерегистрации авто обернулась для мужчины проблемами.
В Николаеве мужчина купил авто по доверенности и хотел его перерегистрировать, но нарвался на проблемы
Фото: hsc.gov.ua
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В Николаеве в сервисный центр МВД обратился мужчина для перерегистрации «Opel Astra» за доверенностью, выдаваемой в июле этого года, но нарвался на проблемы.

Как сообщил Главный сервисный центр МВД, во время проверки по имеющимся базам администраторы обнаружили, что автомобиль находится в аресте с июля 2015 г. Регистрационные действия были прекращены, а дело передали в полицию.

В МВД отмечают, чтобы уберечь себя от неприятностей нужно оформлять договор купли-продажи в сервисных центрах сразу при покупке авто.

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