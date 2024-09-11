Український розмінувальний «Змій», здатен знищувати міни та знімати розтяжки, завершив випробування

Українська машина для розмінування «Змій» успішно пройшла випробування і отримала сертифікат відповідності.

Джерело фото: Мінекономіки

Розроблена компанією Rover Tech, українська машина для розмінування «Змій» пройшла випробування на полігоні та отримала сертифікат відповідності. Вона здатна працювати в умовах низької і середньої рослинності, знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки. Про це повідомили в Міноборони.

«Це не просто ще одна на 100% українська машина для розмінування. Команда Rover Tech створила легкий, швидкий пристрій, здатний витримувати вибухи протитанкових мін. Це відповідь на виклик повернення 80% земель до продуктивного використання за 10 років», — заявила Перший Віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вартість «Змія» в рази нижча за іноземні аналоги — від 14,5 до 20 тисяч доларів, залежно від комплектації. Після запуску серійного виробництва ціна може знизитися.

Машина важить понад тонну, з шириною робочого інструменту 1,35 метра, і здатна очищувати до 2,5 га за годину. Оператор може дистанційно керувати «Змієм» на відстані до 2,9 км, а її розгортання займає лише 15 хвилин.

Сертифікацію проводив Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

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