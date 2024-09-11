Практика судів
  1. В Україні

Український розмінувальний «Змій», здатен знищувати міни та знімати розтяжки, завершив випробування

17:33, 11 вересня 2024
Українська машина для розмінування «Змій» успішно пройшла випробування і отримала сертифікат відповідності.
Український розмінувальний «Змій», здатен знищувати міни та знімати розтяжки, завершив випробування
Джерело фото: Мінекономіки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Розроблена компанією Rover Tech, українська машина для розмінування «Змій» пройшла випробування на полігоні та отримала сертифікат відповідності. Вона здатна працювати в умовах низької і середньої рослинності, знищувати протипіхотні та протитанкові міни, а також знімати розтяжки. Про це повідомили в Міноборони.

«Це не просто ще одна на 100% українська машина для розмінування. Команда Rover Tech створила легкий, швидкий пристрій, здатний витримувати вибухи протитанкових мін. Це відповідь на виклик повернення 80% земель до продуктивного використання за 10 років», — заявила Перший Віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вартість «Змія» в рази нижча за іноземні аналоги — від 14,5 до 20 тисяч доларів, залежно від комплектації. Після запуску серійного виробництва ціна може знизитися.

Машина важить понад тонну, з шириною робочого інструменту 1,35 метра, і здатна очищувати до 2,5 га за годину. Оператор може дистанційно керувати «Змієм» на відстані до 2,9 км, а її розгортання займає лише 15 хвилин.

Сертифікацію проводив Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Данило Гетманцев не виключає залучення трудових мігрантів через нестачу працівників

Дефіцит кадрів підштовхує конкуренцію за людські ресурси і стимулює зростання зарплат, які за підсумками першого півріччя зросли на 17,7%, випередивши довоєнний рівень, зазначив Данило Гетманцев.

Тестування на знання норм права в межах конкурсу на посади суддів апеляційних судів розпочнеться 2 жовтня — ВККС

Тестування по спеціалізації триватиме з 2 по 23 жовтня, прохідний бал - 112,5 бали.

Кабмін направив 1,68 млн грн на виплату винагороди викривачам корупції

1 млн 680 тисяч грн будуть спрямовані на виконання судових рішень в частині виплати винагороди викривачам, але у разі відсутності бюджетних асигнувань безспірне списання коштів буде відкладатися.

Уряд затвердив порядок надання статусу учасника бойових дій в автоматичному режимі

Кабмін врегулював надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій в районах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Прокуратура відповідатиме на запитання суспільства зрозумілою мовою – стало відомо, що передбачає Стратегія розвитку системи правосуддя в частині реформи прокуратури

Перевірка доброчесності прокурорів для призначення і просування в кар’єрі, розширення переліку стягнень і ефективна комунікація з суспільством – проект Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду