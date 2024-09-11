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Украинский разминирующий «Змей», способный уничтожать мины и снимать растяжки, завершил испытания

17:33, 11 сентября 2024
Украинская машина для разминирования «Змей» успешно прошла испытания и получила сертификат соответствия.
Украинский разминирующий «Змей», способный уничтожать мины и снимать растяжки, завершил испытания
Источник фото: Минэкономики
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Разработанная компанией Rover Tech, украинская машина для разминирования «Змей» прошла испытания на полигоне и получила сертификат соответствия. Она способна работать в условиях низкой и средней растительности, уничтожать противопехотные и противотанковые мины, а также снимать растяжки. Об этом сообщили в Минобороны.

«Это не просто еще одна на 100% украинская машина для разминирования. Команда Rover Tech создала легкое, быстрое устройство, способное выдерживать взрывы противотанковых мин. Это ответ на вызов возвращения 80% земель к продуктивному использованию за 10 лет», - заявила Первый Вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Стоимость «Змея» в разы ниже иностранных аналогов - от 14,5 до 20 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. После запуска серийного производства цена может снизиться.

Машина весит более тонны, с шириной рабочего инструмента 1,35 метра, и способна очищать до 2,5 га в час. Оператор может дистанционно управлять «Змеем» на расстоянии до 2,9 км, а ее развертывание занимает всего 15 минут.

Сертификацию проводил Государственный научно-исследовательский институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

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