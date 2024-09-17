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Журналістам можуть полегшити пересування під час комендантської години

18:07, 17 вересня 2024
Під час обговорення питання у комітеті Ради погодилися, що акредитований журналіст, який виконує редакційне завдання, має мати максимальне сприяння для пересування під час комендантської години.
Журналістам можуть полегшити пересування під час комендантської години
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Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що до наказу №73 напрацюють зміни, які полегшать пересування журналістів під час комендантської години. Про це він сказав у коментарі «Детектору медіа».

За його словами таке рішення ухвалили під час закритого засідання Комітету з питань свободи слова за участю представників медіа та силових структур.

Ярослав Юрчишин зазначив, пропонується, щоб журналісти, які мають акредитацію, повідомляли редакційним листом про свій транспортний засіб, який вони використовують під час свого відрядження.

«Це забезпечить максимальне сприяння для пересування без будь-яких зупинок на блокпостах, коли діє комендантська година», — розповів голова Комітету.

 «Зараз ми домовилися про те, що спільно напрацьовуємо зміни до указу №73, надсилаємо їх до Генерального штабу, погоджуємо, паралельно проводимо зустріч журналістів з правоохоронцями та представниками Київської обласної військової адміністрації, щоб вирішити окремі випадки перешкоджання пересуванню», — додав Юрчишин. 

Пропозиції про те, як саме виглядатиме процедура повідомлення про транспортний засіб журналіста, все ще напрацьовуються.

Нагадаємо, у лютому 2024 року почав діяти оновлений наказ №73 Головнокомандувача Збройних сил України «Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану». Його мета – спрощення доступу акредитованих журналістів до роботи в зоні бойових дій та чіткий опис зон цього доступу (зеленої, жовтої та червоної).  

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