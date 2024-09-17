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Журналистам могут облегчить передвижение во время комендантского часа

18:07, 17 сентября 2024
При обсуждении вопроса в комитете Рады согласились, что аккредитованный журналист, выполняющий редакционное задание, должен иметь максимальное содействие для передвижения во время комендантского часа.
Журналистам могут облегчить передвижение во время комендантского часа
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Председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин сообщил, что к приказу №73 наработают изменения, которые облегчат передвижение журналистов во время комендантского часа. Об этом он сказал в комментарии «Детектору медиа».

По его словам, такое решение приняли во время закрытого заседания Комитета по вопросам свободы слова с участием представителей медиа и силовых структур.

Ярослав Юрчишин отметил, предлагается, чтобы журналисты, имеющие аккредитацию, сообщали редакционным письмом о своем транспортном средстве, которое они используют во время своей командировки.

«Это обеспечит максимальное содействие для передвижения без каких-либо остановок на блокпостах, когда действует комендантский час», - рассказал председатель Комитета.

 «Сейчас мы договорились о том, что совместно нарабатываем изменения к указу №73, направляем их в Генеральный штаб, согласовываем, параллельно проводим встречу журналистов с правоохранителями и представителями Киевской областной военной администрации, чтобы решить некоторые случаи препятствования передвижению», - добавил Юрчишин.

Предложения о том, как будет выглядеть процедура сообщения о транспортном средстве журналиста, все еще нарабатываются.

Напомним, в феврале 2024 года начал действовать обновленный приказ №73 Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины «Об организации взаимодействия между Вооруженными Силами Украины, другими составляющими сил обороны и представителями средств массовой информации на время действия правового режима военного положения». Его цель – упрощение доступа аккредитованных журналистов к работе в зоне боевых действий и четкое описание зон этого доступа (зеленой, желтой и красной).

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