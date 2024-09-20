Чому у Харкові досі не працюють ресторани McDonald's — назвали дві причини

Одна з причин пов’язана з ускладненням процедури евакуації для працівників і клієнтів.

У McDonald's розповіли, що їхні ресторани у Харкові не працюють через дві причини. Також там наголосили, що компанія завжди дбає про безпеку своїх відвідувачів і працівників.

Ресторани McDonald’s наразі залишаються закритими у Харкові через обмежені години роботи у зв'язку з тривалими повітряними тривогами та через ускладнення процедури евакуації для працівників і клієнтів.

"Ми безперестану моніторимо ситуацію та будемо раді відкрити двері ресторанів, щойно це буде можливим, аби знову тішити харків'ян смачними стравами", - підсумували у McDonald's.

Нагадаємо, раніше очільник ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що через дуже часті повітряні тривоги заклади McDonald's поки не мають можливості працювати у Харкові. За його словами, керівництво області вело перемовини з McDonald's. У компанії наголосили, що наразі відкриватися в Харкові їм невигідно.

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