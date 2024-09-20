Почему в Харькове до сих пор не работают рестораны McDonald's — назвали две причины

Одна из причин связана с усложнением процедуры эвакуации для работников и клиентов.

В McDonald's рассказали, что их рестораны в Харькове не работают по двум причинам. Также там подчеркнули, что компания всегда работает на безопасность своих посетителей и работников.

Рестораны McDonald's остаются закрытыми в Харькове из-за ограниченных часов работы в связи с длительными воздушными тревогами и из-за усложнения процедуры эвакуации для работников и клиентов.

"Мы непрестанно мониторим ситуацию и будем рады открыть двери ресторанов, как только это будет возможно, чтобы снова радовать харьковчан вкусными блюдами", - подытожили в McDonald's.

Напомним, ранее глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что из-за очень частых воздушных тревог заведения McDonald's пока не имеют возможности работать в Харькове. По его словам, руководство области вело переговоры с McDonald's. В компании подчеркнули, что открываться в Харькове им невыгодно.

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