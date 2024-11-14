Міноборони кодифікувало дистанційний модуль ведення вогню вітчизняного виробництва

Міністерство оборони допустило до використання дистанційно-керований модуль «Пернач».

Джерело фото: Міністерство оборони

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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно-керований модуль «Пернач» вітчизняного виробництва.

Як пояснили у відомстві, на турель «Пернача» встановлюється кулемет калібру 7.62 мм та блок системи управління з акумулятором та камерою.

«Оператор керує модулем із безпечного укриття, використовуючи пульт і FPV-окуляри, на які передається зображення із відеокамери», - зазначили у Міноборони.

Як писала «Судово-юридична газета», Міноборони протестує нові зимові шапки та спецкостюми для військовослужбовців ЗСУ.

Раніше у Міноборони роз’яснили, як проходять типові випробування озброєння та військової техніки.

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