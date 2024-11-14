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Минобороны кодифицировало дистанционный модуль ведения огня отечественного производства

10:37, 14 ноября 2024
Министерство обороны допустило к использованию дистанционно управляемый модуль «Пернач».
Минобороны кодифицировало дистанционный модуль ведения огня отечественного производства
Источник фото: Министерство обороны
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях сил обороны дистанционно-управляемый модуль «Пернач» отечественного производства.

Как пояснили в ведомстве, на турель «Пернача» устанавливается пулемет калибра 7.62 мм и блок системы управления с аккумулятором и камерой.

«Оператор управляет модулем с безопасного укрытия, используя пульт и FPV-очки, на которые передается изображение с видеокамеры», - отметили в Минобороны.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны протестует новые зимние шапки и спецкостюмы для военнослужащих ВСУ.

Ранее в Минобороны разъяснили, как проходят типовые испытания вооружения и военной техники.

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