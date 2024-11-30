Держпраці пояснює, що кількість трудових договорів із нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець.

Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці роз’ясняє, скільки трудових договорів із нефіксованим робочим часом може бути у одного роботодавця.

Зазначається, що відповідно до ст. 21-1 КЗпП, кількість трудових договорів із нефіксованим робочим часом у одного роботодавця не може перевищувати 10 відсотків загальної кількості трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець.

Якщо він використовує працю менш ніж 10 працівників, то може укладати не більше одного трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Раніше ми писали, чи може працівник з нефіксованим робочим часом вимагати строковий трудовий договір.

Також повідомляли, чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом.

Крім цього, інформували, коли працівника з нефіксованим робочим часом можуть перевести на загальні умови.

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