Гоструда объясняет, что количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10% общего количества трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель.

Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда разъясняет, сколько трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем может быть у одного работодателя.

Отмечается, что согласно ст. 21-1 КЗоТ количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10 процентов общего количества трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель.

Если он использует труд менее 10 работников, то может заключать не более одного трудового договора с нефиксированным рабочим временем.

Ранее мы писали, может ли работник с нефиксированным рабочим временем требовать срочный трудовой договор.

Также сообщалось, нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

Кроме того, информировали, когда работника с нефиксированным рабочим временем могут перевести на общие условия.

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