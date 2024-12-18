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Україна отримала 4,1 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility, — Денис Шмигаль

14:01, 18 грудня 2024
4,1 млрд євро – це другий регулярний платіж, виділений Європейською комісією в межах Ukraine Facility.
Україна отримала 4,1 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility, — Денис Шмигаль
Фото: lb.ua
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Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країна отримала 4,1 млрд євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility.

Він зазначив, що це другий регулярний платіж, виділений Європейською комісією в межах цього інструменту.

«Черговий транш став результатом виконання нашою державою усіх заходів, визначених Планом України», - сказав Шмигаль.

Також він додав, що загальна цьогорічна допомога за ініціативою Ukraine Facility складає 16,1 мільярда євро. Загалом у її межах передбачено надання Україні 50 млрд євро. Програма діятиме з 2024 до 2027 року.

Раніше ми писали, що Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility. А Мінекономіки презентувало результати виконання Плану для Ukraine Facility за 2024 рік. 

Крім того, Єврокомісія вважає, що Україна просунулася у судовій реформі, а обмеження прав громадян під час воєнного стану є пропорційними.

Додамо,  Європейський союз та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання макрофінансової допомоги в розмірі €18,1 млрд.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала документ, де описаний механізм, за яким планується надати частину позики від ЄС. Так, нова операція мала бути пов’язана з політичними умовами, які узгоджуються з раніше прийнятим Планом Ukraine Facility, який містить для України різні умови, зокрема реформи (прийняття законів, кадрових, організаційних змін), за реалізацію яких Україна отримує відповідні «транші». При цьому якщо Україна не виконує умови, стає відомо про корупцію з коштами ЄС чи шахрайство, то наступні виплати можуть і не схвалити.

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ЄС Денис Шмигаль

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