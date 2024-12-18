Украина получила 4,1 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility, — Денис Шмыгаль

4,1 млрд евро – это второй регулярный платеж, выделенный Европейской комиссией в рамках Ukraine Facility.

Фото: lb.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна получила 4,1 млрд. евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.

Он отметил, что это второй регулярный платеж, выделенный Европейской комиссией в рамках этого инструмента.

«Очередной транш стал результатом выполнения нашим государством всех мер, определенных Планом Украины», - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что общая помощь этого года по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 миллиарда евро. В общей сложности в ее пределах предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility. А Минэкономики презентовало результаты выполнения Плана для Ukraine Facility за 2024 год.

Кроме того, Еврокомиссия считает, что Украина продвинулась в судебной реформе, а ограничения прав граждан во время военного положения пропорциональны.

Добавим, Европейский союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить часть ссуды от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты могут и не одобрить.

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