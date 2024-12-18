Практика судов
  1. В Украине

Украина получила 4,1 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility, — Денис Шмыгаль

14:01, 18 декабря 2024
4,1 млрд евро – это второй регулярный платеж, выделенный Европейской комиссией в рамках Ukraine Facility.
Украина получила 4,1 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility, — Денис Шмыгаль
Фото: lb.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна получила 4,1 млрд. евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility.

Он отметил, что это второй регулярный платеж, выделенный Европейской комиссией в рамках этого инструмента.

«Очередной транш стал результатом выполнения нашим государством всех мер, определенных Планом Украины», - сказал Шмыгаль.

Также он добавил, что общая помощь этого года по инициативе Ukraine Facility составляет 16,1 миллиарда евро. В общей сложности в ее пределах предусмотрено предоставление Украине 50 млрд евро. Программа будет действовать с 2024 по 2027 год.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы финансовой поддержки Ukraine Facility.  А Минэкономики презентовало результаты выполнения Плана для Ukraine Facility за 2024 год. 

Кроме того, Еврокомиссия считает, что Украина продвинулась в судебной реформе, а ограничения прав граждан во время военного положения пропорциональны.

Добавим, Европейский союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €18,1 млрд.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить часть ссуды от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты могут и не одобрить.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС Денис Шмыгаль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурору припомнили ДТП с пострадавшим – кандидату отказали во внесении представления о назначении на должность судьи

События прошлого не позволили кандидату на должность судьи получить судейскую мантию.

Статус предпринимателя не ограничивает физическое лицо относительно объема его человеческих прав и свобод, гарантированных Конституцией – КСУ принял решение

Конституционный Суд Украины принял решение по делу о конституционных гарантиях прав физических лиц-предпринимателей.

КСУ признал неконституционной норму об увольнении прокурора в случае реорганизации органа прокуратуры или сокращения штата

Конституционный Суд признал неконституционной норму, согласно которой прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, где прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

ФБР призвало жителей Нью-Джерси не сбивать дроны и не наводить лазеры на объекты в небе

Вооруженные силы США и разведывательные службы призвали к спокойствию на фоне увеличения количества случаев появления дронов.

В Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о должностных лицах СБУ и разведки – Рада приняла закон

В новом Реестре будут также данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки, а создавать его будут за счет иностранных доноров.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Бурка
    Світлана Бурка
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Костянтин Огороднік
    Костянтин Огороднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді