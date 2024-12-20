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Замість ТЦК в Україні планують створити абсолютно нові структури, які б мобілізували військовозобовʼязаних, — Міноборони

19:22, 20 грудня 2024
Міноборони розробляє реформу ТЦК і створення абсолютно нових структур для мобілізації військовозобов’язаних, — заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.
Замість ТЦК в Україні планують створити абсолютно нові структури, які б мобілізували військовозобовʼязаних, — Міноборони
Фото: Одеський обласний ТЦК та СП
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Міністерство оборони розробляє варіант повного реформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це під час години запитань до Уряду повідомив  перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Він не розкрив планів, але наголосив, що у першу чергу мають змінити факт того, кому підпорядковується ТЦК. За його словами, ТЦК хочуть підпорядкувати напряму Міноборони.

Наразі вони підпорядковуються оперативним командуванням Сухопутних військ ЗСУ, які підпорядковуються Генштабу.

«На сьогодні Міністерством оборони розробляється варіант повного реформування ТЦК по-новому. В першу чергу підпорядкування їх під Міноборони й створення абсолютно нових структур для виконання заходів, що стосуються мобілізації військовозобов’язаних», — розповів Гаврилюк. 

Нагадаємо, що народний депутат Юрій Камельчук заявив, що ТЦК та СП потрібно розформувати "через їх неефективність та некомпетентність". Він вважає, що ТЦК не впоралися із задачею мобілізації.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський пояснив, чому неможливо розформувати ТЦК.

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ТЦК Міноборони мобілізація

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