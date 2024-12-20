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Вместо ТЦК в Украине планируют создать абсолютно новые структуры, которые мобилизовали бы военнообязанных, — Минобороны

19:22, 20 декабря 2024
Минобороны разрабатывает реформу ТЦК и создание совершенно новых структур для мобилизации военнообязанных, - заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.
Вместо ТЦК в Украине планируют создать абсолютно новые структуры, которые мобилизовали бы военнообязанных, — Минобороны
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Министерство обороны разрабатывает вариант полной реформы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом во время часа вопросов правительству сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Он не раскрыл планы, но подчеркнул, что в первую очередь должны изменить факт того, кому подчиняется ТЦК. По его словам, ТЦК хотят подчинить направлению Минобороны.

Они подчиняются оперативным командованием Сухопутных войск ВСУ, которые подчиняются Генштабу.

«На сегодняшний день Министерством обороны разрабатывается вариант полного реформирования ТЦК по-новому. В первую очередь, подчинение их под Минобороны и создание совершенно новых структур для выполнения мероприятий, касающихся мобилизации военнообязанных», — рассказал Гаврилюк.

Напомним, что народный депутат Юрий Камельчук заявил, что ТЦК и СП нужно расформировать "из-за их неэффективности и некомпетентности". Он считает, что ТЦК не справились с задачей мобилизации.

Член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Федор Вениславский объяснил, почему невозможно расформировать ТЦК.

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ТЦК Минобороны мобилизация

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