Федор Вениславский объяснил, почему сейчас невозможно расформировать ТЦК

Сейчас в Украине нет условий для расформирования ТЦК, поскольку нет альтернативы, которая могла бы обеспечить такую ​​же эффективность мобилизации.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский объяснил, почему невозможно расформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

По его словам, сейчас нет альтернативной системы с таким результатом в мобилизационных процессах, который дает ТЦК. Если распустить эту структуру, лучше не станет.

«Львиную долю мобилизации обеспечивает именно ТЦК. Поэтому любые призывы разрушить систему, пока не будет действовать какая-либо другая эффективная система – это призывы против Украины, которые вредят интересам национальной безопасности», - сказал Вениславский в интервью 24 каналу.

Нардеп напомнил, что сейчас продолжаются реформы в ВСУ и Минобороны, которые должны предотвратить возникновение «чувствительных случаев», возмущающих общество. К примеру, происходит улучшение процесса прохождения ВЛК, к чему подтолкнули многочисленные жалобы людей на то, что реальное состояние их здоровья не учитывают. Однако этот процесс требует времени.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что сотрудники ТЦК и СП могут проводить мероприятия по мобилизации без участия полицейских.