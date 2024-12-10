Федір Веніславський пояснив, чому зараз неможливо розформувати ТЦК

Наразі в Україні немає умов для розформування ТЦК, оскільки немає альтернативи, яка могла б забезпечити таку саме ефективність мобілізації.

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський пояснив, чому неможливо розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

За його словами, зараз немає альтернативної системи з таким результатом у мобілізаційних процесах, який дає ТЦК. Якщо розпустити цю структуру, то краще не стане.

«Левову частку мобілізації забезпечує саме ТЦК. Тому будь-які заклики зруйнувати систему, поки не буде діяти якась інша ефективна система, – це заклики проти України, які шкодять інтересам національної безпеки», - сказав Веніславський в інтерв'ю 24 каналу.

Нардеп нагадав, що зараз тривають реформи у ЗСУ та Міноборони, які повинні запобігти виникненню «чутливих випадків», які обурюють суспільство. Наприклад, відбувається покращення процесу проходження ВЛК, до чого підштовхнули численні скарги людей на те, що реальний стан їхнього здоров'я не враховують. Однак цей процес вимагає часу.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що співробітники ТЦК та СП можуть проводити заходи з мобілізації без участі поліцейських.

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