Практика судів
  1. В Україні

Федір Веніславський пояснив, чому зараз неможливо розформувати ТЦК

13:50, 10 грудня 2024
Наразі в Україні немає умов для розформування ТЦК, оскільки немає альтернативи, яка могла б забезпечити таку саме ефективність мобілізації.
Федір Веніславський пояснив, чому зараз неможливо розформувати ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський пояснив, чому неможливо розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

За його словами, зараз немає альтернативної системи з таким результатом у мобілізаційних процесах, який дає ТЦК. Якщо розпустити цю структуру, то краще не стане.

«Левову частку мобілізації забезпечує саме ТЦК. Тому будь-які заклики зруйнувати систему, поки не буде діяти якась інша ефективна система, – це заклики проти України, які шкодять інтересам національної безпеки», - сказав Веніславський в інтерв'ю 24 каналу.

Нардеп нагадав, що зараз тривають реформи у ЗСУ та Міноборони, які повинні запобігти виникненню «чутливих випадків», які обурюють суспільство. Наприклад, відбувається покращення процесу проходження ВЛК, до чого підштовхнули численні скарги людей на те, що реальний стан їхнього здоров'я не враховують. Однак цей процес вимагає часу.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що співробітники ТЦК та СП можуть проводити заходи з мобілізації без участі поліцейських.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові ТЦК мобілізація Федір Веніславський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Основні події конкурсів на посади суддів апеляційних судів та ВАКС відбудуться у 2025 році – ВККС

IQ-тест, практичні завдання та співбесіди очікують кандидатів на посади суддів апеляцій та ВАКС наприкінці цього року та у 2025 році.

Невластиві медикам функції передадуть соціальним та освітнім органам – законопроект про реформу МСЕК рекомендували до прийняття в цілому

Комітет пропонує доручити Кабміну за пів року розробити закон, який перекладе всі невластиві медицині функції на інші органи – соціальні та освітні.

Некоректне з точки зору лінгвістики формулювання вимог позову не може бути перешкодою для захисту порушеного права – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що апеляційний суд не звернув уваги на те, що некоректне, з точки зору лінгвістики, формулювання вимог позову не може бути перешкодою для захисту порушеного права особи.

Бажаючих здійснювати правосуддя у прифронтових судах практично немає – ВККС

У ВККС розмірковують, як зробити суди, наближені до районів бойових дій, привабливими для суддів та кандидатів на посади суддів.

Верховний Суд пояснив, чи віднесені до компетенції судів спори щодо набуття і припинення членства у громадській організації

Принцип самоврядності громадської організації не має абсолютного характеру та передбачає можливість втручання у її організаційну діяльність, якщо таке втручання відповідає чинному законодавству, що є особливо актуальним для ГО, які володіють фактично монопольним статусом у певній сфері соціального, економічного чи культурного життя суспільства.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Віктор Дубовик
    Віктор Дубовик
    генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України