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Хто може отримати страхові виплати у разі смерті потерпілого

15:40, 1 лютого 2025
Держпраці пояснює, що у випадку смерті потерпілого право на отримання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, що перебували на його утриманні або мали право на таке утримання на момент його смерті.
Хто може отримати страхові виплати у разі смерті потерпілого
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Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці розповідає,  хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

В разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання.

Такими непрацездатними особами є:

  • діти, які не досягли 16 років; діти з 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти; діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання, – до закінчення навчання, але не більше ніж до досягнення ними 23 років;
  • особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якщо вони не працюють;
  • особи з інвалідністю – члени сім’ї потерпілого на час інвалідності;
  • неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти;
  • непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право.

Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дитина померлого, яка народилася не пізніше ніж через 10 місяців після його смерті, дружина, чоловік або один із батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли восьмирічного віку.

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