Єрмак провів першу розмову з радником Трампа з питань нацбезпеки Волцом

Андрій Єрмак розповів про ситуацію на полі бою та перебіг мобілізації в Україні.

Фото: president.gov.ua

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У вівторок, 4 лютого, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Майклом Волцом. Про це повідомив офіційний сайт Президента України.

Зазначається, що це перша розмова після призначення Майкла Волца на посаду.

Андрій Єрмак розповів про ситуацію на полі бою та перебіг мобілізації в Україні.

Під час розмови Єрмак наголосив, що для України критично важливе продовження підтримки з боку міжнародних партнерів, передусім США.

«Сильні позиції України є ключовими на шляху до встановлення справедливого й тривалого миру, а також для безпеки Європи та всього світу», - сказано у повідомленні.

Також сторони обговорили необхідність організації особистих контактів між президентами України та США найближчим часом.

Крім того, домовилися підтримувати постійний зв’язок для інформування про ситуацію на фронті, поточні події та виклики, які стоять перед Україною.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що уже є робочі дати візиту команди спеціального представника президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіта Келлога.

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