Ермак провел первый разговор с советником Трампа по вопросам нацбезопасности Волцом

Андрей Ермак рассказал о ситуации на поле боя и ходе мобилизации в Украине.

Фото: president.gov.ua

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Во вторник, 4 февраля, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по национальной безопасности Майклом Волцом. Об этом сообщил официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что это первый разговор после назначения Майкла Волца на должность.

Андрей Ермак рассказал о ситуации на поле боя и ходе мобилизации в Украине.

В ходе разговора Ермак подчеркнул, что для Украины критически важно продолжение поддержки со стороны международных партнеров, прежде всего США.

«Сильные позиции Украины являются ключевыми на пути установления справедливого и длительного мира, а также для безопасности Европы и всего мира», - сказано в сообщении.

Также стороны обсудили необходимость организации личных контактов между президентами Украины и США в ближайшее время.

Кроме того, договорились поддерживать постоянную связь для информирования о ситуации на фронте, текущих событиях и вызовах, стоящих перед Украиной.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что уже есть рабочие даты визита команды специального представителя президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога.

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