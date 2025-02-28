В Офісі Президента повідомили деталі візиту Володимира Зеленського у США

Програма візиту розпочнеться з зустрічі Володимира Зеленського із американськими сенаторами.

Фото: president.gov.ua

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У п’ятницю, 28 лютого, Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки, де у нього заплановано низка зустрічей. Спочатку Глава держави зустрінеться з сенаторами, після чого він поїде на зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це в Офісі Президента України повідомили «Європейській правді».

Зазначається, що програма візиту розпочнеться з ранкової зустрічі Зеленського із сенаторами США.

Згодом Зеленський поїде до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, яка має розпочатися близько 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті. Перед зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ.

На 13:00 за Вашингтоном (20:00 за Києвом) заплановані заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція.

Перед тим відбудеться підписання угоди про корисні копалини – Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

Після цього Володимир Зеленський відвідає Інститут Хадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп очікує на підписання угоди про корисні копалини 28 лютого.

Крім того, стало відомо, хто підпише угоду зі США щодо корисних копалин.

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