В Офисе Президента сообщили детали визита Владимира Зеленского в США

В пятницу, 28 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки, где у него запланирован ряд встреч. Сначала Глава государства встретится с сенаторами, после чего он отправится на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в Офисе Президента Украины сообщили «Европейской правде».
Программа визита начнется с утренней встречи Зеленского с сенаторами США.
Позже Зеленский поедет в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна начаться около 11:00 по Вашингтону (18:00 по Киеву) в Овальном кабинете. Перед встречей предусмотрены краткие заявления для СМИ.
На 13:00 по Вашингтону (20:00 по Киеву) запланированы заявления обоих президентов для СМИ и совместная пресс-конференция.
Перед этим состоится подписание соглашения о полезных ископаемых – Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.
После этого Владимир Зеленский посетит Институт Хадсона, а вечером встретится с представителями украинской общины в Украинском доме.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп ожидает подписания соглашения о полезных ископаемых 28 февраля.
Кроме того, стало известно, кто подпишет соглашение с США по поводу полезных ископаемых.
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