Андрій Сибіга проведе двосторонню зустріч з британським колегою Девідом Леммі

Як раніше повідомило МЗС Великої Британії, широка зустріч за участі міністрів закордонних справ Німеччини та Франції була скасована.

Фото: Андрій Сибіга \ Х

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Українська делегація у середу, 23 квітня, прибула до Лондона, де проведе перемовини з представниками Європи і США.

Зокрема, очільник МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров розпочали в Лондоні зустріч з британськими колегами Девідом Ламмі та Джоном Гілі.

«Прибув до Лондона разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим для дня зустрічей із нашими партнерами та роботи над досягненням справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи.

Наша перша зустріч у Лондоні — на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Ламмі та Джоном Гілі.

Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки», — зазначив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що МЗС Великої Британії повідомило, що зустріч щодо мирних переговорів по Україні за участі міністрів закордонних справ Франції та Німеччини, запланована на сьогодні, відкладається. «Переговори на офіційному рівні триватимуть, але вони закриті для ЗМІ», додали там.

Очільник Держдепу США Марко Рубіо та спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, які брали участь у перемовинах в Парижі минулого тижня, на переговорах у Лондоні будуть відсутні. Разом з тим, позицію США може представити спецпредставник Президента США Кіт Келлог.

Раніше іноземні ЗМІ також опублікували повну версію «мирного плану Дональда Трампа».

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