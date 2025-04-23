Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Андрій Сибіга проведе двосторонню зустріч з британським колегою Девідом Леммі

12:43, 23 квітня 2025
Як раніше повідомило МЗС Великої Британії, широка зустріч за участі міністрів закордонних справ Німеччини та Франції була скасована.
Андрій Сибіга проведе двосторонню зустріч з британським колегою Девідом Леммі
Фото: Андрій Сибіга \ Х
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська делегація у середу, 23 квітня, прибула до Лондона, де проведе перемовини з представниками Європи і США.

Зокрема, очільник МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров розпочали в Лондоні зустріч з британськими колегами Девідом Ламмі та Джоном Гілі.

«Прибув до Лондона разом з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим для дня зустрічей із нашими партнерами та роботи над досягненням справедливого і тривалого миру для України та всієї Європи.

Наша перша зустріч у Лондоні — на рівні міністрів закордонних справ та оборони разом з Рустемом Умєровим, Девідом Ламмі та Джоном Гілі.

Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки», — зазначив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що МЗС Великої Британії повідомило, що зустріч щодо мирних переговорів по Україні за участі міністрів закордонних справ Франції та Німеччини, запланована на сьогодні, відкладається. «Переговори на офіційному рівні триватимуть, але вони закриті для ЗМІ», додали там.

Очільник Держдепу США Марко Рубіо та спецпосланник Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, які брали участь у перемовинах в Парижі минулого тижня, на переговорах у Лондоні будуть відсутні. Разом з тим, позицію США може представити спецпредставник Президента США Кіт Келлог.

Раніше іноземні ЗМІ також опублікували повну версію «мирного плану Дональда Трампа».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Україна Рустем Умєров Андрій Сибіга Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Задача здається вам легкою, тільки якщо ви знаєте відповідь» — кандидати в апеляційні суди з цивільної спеціалізації звернулися до ВККС з відкритим листом

Претенденти на посади суддів апеляційних судів попросили ВККС надати їм можливість повторно виконати практичне завдання з причин порушення умов рівності, а також оприлюднити усі практичні завдання, які виконали кандидати-цивілісти.

Громадян пропонують звільнити від сплати судового збору, якщо його сума перевищує 5% розміру доходу особи за попередній рік

Також запропонована спрощена процедура ухвалення судових рішень щодо судових витрат — без повідомлення учасників.

Андрій Єрмак повідомив, що прибув до Лондона на перемовини разом з Умєровим та Сибігою

«Сьогодні будемо говорити про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання», — зазначив Андрій Єрмак.

Переговори щодо миру в Україні за участі міністрів закордонних справ у Лондоні відкладено — МЗС Великої Британії

У заяві МЗС Великої Британії йдеться: «Зустріч щодо мирних переговорів по Україні за участі міністрів закордонних справ, запланована на сьогодні, відкладається».

Суд визнав протиправним призов заброньованого монтера «Укрзалізниці», але, пославшись на позицію Верховного Суду вказав, що звільнити його зі служби вже не можна

Чоловік працював монтером на «Укрзалізниці» з 2006 року, ТЦК був повідомлений про його бронювання, однак його все одно мобілізували – що вирішив суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді