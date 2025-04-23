Андрей Сибига проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Лемми

Как ранее сообщил МИД Великобритании, широкая встреча с участием министров иностранных дел Германии и Франции была отменена.

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Украинская делегация в среду, 23 апреля, прибыла в Лондон, где проведет переговоры с представителями Европы и США.

В частности, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров начали в Лондоне встречу с британскими коллегами — Дэвидом Ламми и Джоном Хили.

«Прибыл в Лондон вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым на день встреч с нашими партнерами и для работы над достижением справедливого и устойчивого мира для Украины и всей Европы.

Наша первая встреча в Лондоне — на уровне министров иностранных дел и обороны вместе с Рустемом Умеровым, Дэвидом Ламми и Джоном Хили.

Мы благодарны Великобритании за лидерство и поддержку. Мы обсудим пути усиления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности», — отметил Андрей Сибига.

Напоминаем, что МИД Великобритании сообщило, что встреча по мирным переговорам по Украине с участием министров иностранных дел Франции и Германии, запланированная на сегодня, откладывается. «Переговоры на официальном уровне продолжатся, но они закрыты для СМИ», — добавили там.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, участвовавшие в переговорах в Париже на прошлой неделе, на переговорах в Лондоне отсутствуют. Вместе с тем позицию США может представить специальный представитель президента США Кит Келлог.

Ранее иностранные медиа также опубликовали полную версию «мирного плана Дональда Трампа».

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