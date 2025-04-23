Шлюбний договір — у Мін’юсті розповіли, як правильно його укласти

Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

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Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило, як правильно укласти шлюбний договір.

Поняття шлюбного договору випливає зі змісту статті 92 Сімейного кодексу України: це правочин, укладений між особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям.

При цьому на його укладення до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом.

Шлюбний договір укладається у письмовій формі і нотаріально посвідчується.

Для того, щоб посвідчити договір сторонам потрібно звернутися до нотаріуса (приватного чи державного). При цьому потрібно мати при собі паспорти, довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, свідоцтво про шлюб (для подружжя), документ, що підтверджує факт подання заяви про реєстрацію шлюбу.

Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності у день реєстрації шлюбу.

Якщо шлюбний договір укладено подружжям, він набирає чинності у день його нотаріального посвідчення.

У ньому може бути встановлено загальний строк його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов'язків.

Також у ньому може бути встановлена чинність договору або окремих його умов і після припинення шлюбу.

Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки. Ним можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків.

Договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми.

Він не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені СК України, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації.

У ному може бути визначене майно, яке дружина, чоловік передає для використання на спільні потреби сім'ї, а також правовий режим майна, подарованого подружжю у зв'язку з реєстрацією шлюбу.

Сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними за час шлюбу, положень статті 60 СК України і вважати його спільною частковою власністю або особистою приватною власністю кожного з них.

Сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу.

У шлюбному договорі сторони можуть передбачити використання належного їм обом або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб.

Сторони можуть включити до шлюбного договору будь-які інші умови щодо правового режиму майна, якщо вони не суперечать моральним засадам суспільства.

Якщо у зв'язку з укладенням шлюбу один із подружжя вселяється в житлове приміщення, яке належить другому з подружжя, сторони у шлюбному договорі можуть домовитися про порядок користування ним. Подружжя може домовитися про звільнення житлового приміщення тим з подружжя, хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою грошової компенсації або без неї.

Сторони можуть домовитися про проживання у житловому приміщенні, яке належить одному з них чи є їхньою спільною власністю, їхніх родичів.

Також сторони можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах, визначених шлюбним договором.

Якщо у шлюбному договорі визначені умови, розмір та строки виплати аліментів, то в разі невиконання одним із подружжя свого обов'язку за договором аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Шлюбним договором може бути встановлена можливість припинення права на утримання одного з подружжя у зв'язку з одержанням ним майнової (грошової) компенсації.

Він може бути розірваний за згодою сторін або в судовому порядку.

У Мін’юсті наголосили, що цей договір є двостороннім правочином, тому для його укладення потрібна воля та згода обох сторін.

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