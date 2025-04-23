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Брачный договор — в Минюсте рассказали, как правильно его заключить

17:18, 23 апреля 2025
Договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Брачный договор — в Минюсте рассказали, как правильно его заключить
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Западное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, как правильно заключить брачный договор.

Согласно статье 92 Семейного кодекса Украины, брачный договор — это сделка, заключенная между лицами, подавшими заявление о регистрации брака, а также между супругами.

Если одной из сторон является несовершеннолетний, для заключения договора до регистрации брака требуется письменное согласие родителей или опекуна, удостоверенное нотариусом.

Договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Для удостоверения договора стороны должны обратиться к нотариусу (частному или государственному) и предоставить паспорта, ИНН, свидетельство о браке (для супругов) или документ, подтверждающий подачу заявления о регистрации брака.

Если договор подписан до регистрации брака, он вступает в силу в день регистрации брака. Если супругами — в день нотариального удостоверения.

В договоре может быть установлен общий срок действия, а также сроки действия отдельных прав и обязанностей. Также может быть предусмотрено, что договор (или его части) сохраняет силу и после прекращения брака.

Брачный договор регулирует имущественные отношения между супругами, их имущественные права и обязанности, в том числе как родителей. Он не может регулировать личные отношения между супругами и между ними и детьми, а также не может ограничивать права ребенка или ставить одного из супругов в крайне невыгодное материальное положение.

Договором нельзя передать в собственность недвижимость или иное имущество, подлежащее госрегистрации, однако можно определить имущество, передаваемое для общих нужд семьи, и режим имущества, подаренного в связи с браком.

Стороны могут договориться, что имущество, нажитое в браке, не будет считаться совместной собственностью (ст. 60 СК Украины), а станет личной собственностью одного из супругов или долевой.

Можно также заранее определить порядок раздела имущества, в том числе при разводе, а також предусмотреть использование имущества в интересах детей или других лиц.

Допускается включение любых других условий относительно правового режима имущества, если они не противоречат общественной морали.

Если один из супругов вселяется в жилье другого, можно определить порядок пользования и условия освобождения помещения при разводе, с выплатой компенсации или без.

Также стороны могут договориться о проживании родственников в совместном или личном жилье, об условиях предоставления содержания одному из супругов независимо от его трудоспособности или нуждаемости.

Если в договоре указаны условия и сроки выплаты алиментов, при нарушении условий алименты можно взыскать на основании исполнительной надписи нотариуса.

Брачный договор может предусматривать прекращение права на содержание в случае получения имущественной (денежной) компенсации.

Расторгнуть договор можно по обоюдному согласию или через суд.

В Минюсте подчеркнули, что брачный договор — это двусторонняя сделка, и для его заключения необходимы воля и согласие обеих сторон.

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минюст брак Министерство юстиции Украины

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