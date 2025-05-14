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У Києві авто з мобілізованими потрапило в ДТП – у ТЦК розкрили подробиці

19:52, 14 травня 2025
У ТЦК заперечили інформація щодо перебування мобілізованих громадян у кайданках.
У Києві авто з мобілізованими потрапило в ДТП – у ТЦК розкрили подробиці
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У Києві сталася ДТП за участю автівки ТЦК. У Київському міському ТЦК та СП заявили, що один з мобілізованих громадян несподівано смикнув за кермо.

«В мережі поширюється відео та інформація, щодо потрапляння автівки зі співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки у дорожньо-транспорту пригоду в Києві», - повідомили там.

А для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, вказують, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт міста Києва один з них несподіванно смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулось ДТП.

«Інформація щодо перебування мобілізованих громадян у кайданках є фейковою, засобів стримування та обмеження військовослужбовці ТЦК та СП не використовують», - додали у ТЦК.

Зазначається, що внаслідок ДТП деякі мобілізовані громадяни «у стресовому стані відбігли від авто, проте заспокоївшись повернулись щоб надати постраждалим необхідну допомогу».

Також під час ДТП травми різного ступеню отримали військовослужбовці ТЦК та СП.

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ДТП Київ ТЦК мобілізація

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