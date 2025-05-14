В Киеве авто с мобилизованными попало в ДТП – в ТЦК раскрыли подробности

В ТЦК опровергли информацию о нахождении мобилизованных граждан в наручниках.

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В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля ТЦК. В Киевском городском ТЦК и СП заявили, что один из мобилизованных граждан неожиданно дернул за руль.

«В сети распространяется видео и информация о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве», – сообщили там.

А чтобы предотвратить распространение искажённой и недостоверной информации, указывается, что во время движения автомобиля с мобилизованными гражданами в сборный пункт города Киева один из них неожиданно дернул за руль, в результате чего и произошло ДТП.

«Информация о нахождении мобилизованных граждан в наручниках является фейковой, средства сдерживания и ограничения военнослужащие ТЦК и СП не используют», – добавили в ТЦК.

Отмечается, что в результате ДТП некоторые мобилизованные граждане «в состоянии стресса отбежали от автомобиля, но успокоившись, вернулись, чтобы оказать пострадавшим необходимую помощь».

Также в результате ДТП травмы различной степени получили военнослужащие ТЦК и СП.

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