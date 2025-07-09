Міст Патона у Києві перетворився на водоспад через прорив труби – відео

Це вже не вперше, коли на мосту спостерігають «водопад».

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На мосту Патона в Києві, ймовірно, прорвало трубу, в результаті чого міст перетворився на своєрідний водоспад.

Відео, на якому зображена аварія, опублікували у соцмережах.

«Сталося відкриття нового київського водоспаду», - жартома коментують там.

Зазначимо, що лише сьогодні у КМДА повідомили, що столичні комунальні служби турбуються про жителів міста, тому встановили освіжаючі рамки.

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