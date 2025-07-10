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Bitcoin встановив новий рекорд, перевищивши позначку в $112 тисяч

13:29, 10 липня 2025
Наразі курс Bitcoin коливається в межах 111-112 тисяч доларів.
Bitcoin встановив новий рекорд, перевищивши позначку в $112 тисяч
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Курс Bitcoin вперше в історії подолав позначку 112 тисяч доларів, досягнувши рекордного максимуму, повідомило Bloomberg.

За добу основна криптовалюта зросла на 3,1%, а її прибутковість від початку року склала майже 20%. Аналітики пов’язують стрибок із високим попитом з боку біржових інвестиційних фондів і компаній, які тримають криптоактиви у резервах. Це сталося попри заяви президента США Дональда Трампа про нові тарифи, які зазвичай викликають обережність на ринках.

На момент публікації курс Bitcoin знизився до 111 тисяч доларів.

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