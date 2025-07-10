Bitcoin установил новый рекорд, превысив отметку в $112 тысяч

Сейчас курс Bitcoin колеблется в пределах 111-112 тысяч долларов.

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Курс Bitcoin впервые в истории преодолел отметку 112 тысяч долларов, достигнув рекордного максимума, сообщило Bloomberg.

За сутки основная криптовалюта выросла на 3,1%, а ее доходность с начала года составила почти 20%. Аналитики связывают скачок с высоким спросом со стороны биржевых инвестиционных фондов и компаний, которые держат криптоактивы в резервах. Это произошло несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о новых тарифах, которые обычно вызывают осторожность на рынках.

На момент публикации курс Bitcoin снизился до 111 тысяч долларов.

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