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НАЗК розпочало очищення Реєстру порушників після набуття чинності нового закону

16:24, 18 липня 2025
З 17 липня в Україні набули чинності зміни до законодавства, які встановлюють строки зберігання інформації в Реєстрі порушників.
НАЗК розпочало очищення Реєстру порушників після набуття чинності нового закону
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З 17 липня набрав чинності закон 4496-IX, який, серед іншого, визначає строки зберігання інформації в Реєстрі корупціонерів. У зв’язку з цим Національне агентство з питань запобігання корупції почало вилучення з Реєстру даних, строк зберігання яких уже минув.

Наразі в Реєстрі міститься понад 55 тисяч записів про фізичних і юридичних осіб, які порушили законодавство. З них:

  • 34 064 записи — щодо притягнення до адміністративної відповідальності;
  • 18 579 — кримінальної;
  • 2 708 — дисциплінарної.

У НАЗК оприлюднили детальне роз’яснення щодо строків перебування у Реєстрі та порядку видалення відомостей про осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Також пояснили, як нові законодавчі зміни вплинуть на проведення спеціальних перевірок кандидатів на посади та на публічні закупівлі.

Вилучення відомостей про притягнутих до адміністративної відповідальності

Відомості про осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, відтепер зберігаються у Реєстрі порушників протягом року. Загальна кількість записів про такі правопорушення в реєстрі станом на 17 липня 2025 року склала 34 064. 

Вилучення таких даних здійснюватиметься поступово у порядку черговості, починаючи з записів, внесених у Реєстр порушників раніше. Вилучення з реєстру усіх записів, щодо яких є відповідні підстави станом на 17 липня 2025 року, заплановано завершити до 31 грудня 2025 року. Вилучення таких відомостей з реєстру здійснюватиметься на основі наявних у ньому даних, звернення до НАЗК для цього не потребується.

Вилучення відомостей про притягнутих до кримінальної відповідальності

Вилучення відомостей про осіб, які були притягнуті до кримінальної відповідальності (станом на 17 липня 2025 року у Реєстрі порушників є 18579 таких записів), здійснюватиметься за умови зняття чи погашення судимості за вчинення відповідного корупційного правопорушення на підставі заяви особи, відомості про яку містяться в Реєстрі порушників.

Заява про вилучення даних з Реєстру порушників складається у довільній формі із зазначенням персональних даних заявника (ПІБ, дата та місце народження, РНОКПП).

До заяви має бути доданий витяг про відсутність чи наявність судимості, сформований в інформаційно-аналітичній системі «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» Міністерства внутрішніх справ. Витяг має бути сформований не пізніше одного місяця від дати направлення заяви про вилучення відомостей з Реєстру порушників.

Заяви про вилучення відомостей з Реєстру порушників можливо направляти НАЗК поштою та на електронну адресу: [email protected].

Вилучення відомостей про притягнутих до дисциплінарної  відповідальності

Вилучення з Реєстру порушників відомостей про осіб, які притягнуті до дисциплінарної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією (наразі у реєстрі 2 708 таких записів),  Законом № 4496 не передбачено.

Разом з тим, НАЗК вважає за можливе вилучати такі відомості з реєстру після спливу одного року з дня накладення дисциплінарного стягнення, спираючись на положення    ч. 1 ст. 151 Кодексу законів про працю України. З метою унормування порядку вилучення таких даних з Реєстру порушників НАЗК найближчим часом будуть затверджені зміни до Положення про нього.

Вилучення з Реєстру порушників даних про осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, наявних у ньому станом на 17 липня 2025 року, здійснюватиметься за наявності відповідних підстав поступово до 31 грудня 2025 року у порядку черговості, починаючи від записів, внесених у Реєстр порушників раніше. Вилучення таких відомостей з реєстру здійснюватиметься на основі наявних у ньому даних, звернення до НАЗК для цього не потребується.

Особливості проведення спеціальних перевірок у зв'язку зі змінами

При проведенні спеціальної перевірки НАЗК перевірятиме:

  • наявність в Реєстрі порушників даних про кандидата на посаду;
  • наявність підстав для вилучення з Реєстру порушників відомостей про кандидата на посаду.

Результати спеціальної перевірки надаватимуться її ініціатору лише після вилучення даних про кандидата на посаду з Реєстру порушників (за наявності для цього підстав). 

Водночас, при проведенні спеціальних перевірок будуть враховуватись положення ч. 2 ст. 19 Закону України «Про державну службу», якими встановлено обмеження строком на три роки для вступу на державну службу для осіб, підданих адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією. Відповідні відомості НАЗК надаватиме ініціатору спеціальної перевірки незалежно від наявності/відсутності відомостей про кандидата на посаду в Реєстрі порушників. 

Вплив змін на проведення публічних закупівель

У НАЗК звертають увагу, що обмеження щодо участі в процедурах публічних закупівель, передбачене п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», не залежить від наявності даних про особу в Реєстрі порушників та діє безстроково. Тобто особа, будь-коли притягнута до відповідальності за корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення, ніколи не зможе брати участь в тендерах. 

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НАЗК

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