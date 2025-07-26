Китай пропонує глобальну організацію з ШІ як альтернативу впливу США

Китай об’єднує країни «глобального Півдня» у боротьбі за технології.

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Китай прагне створити міжнародну організацію, яка координуватиме співпрацю у сфері штучного інтелекту (ШІ), позиціонуючи себе як головного конкурента США у боротьбі за лідерство в цій ключовій технології. Про це повідомляє Reuters.

На Всесвітній конференції зі штучного інтелекту, що проходить у Шанхаї, прем’єр Держради КНР Лі Цян оголосив про амбітну ініціативу створення нової міжнародної організації. Її мета — сприяти глобальному співробітництву у сфері ШІ, зокрема через розробку спільних стандартів і регулювання технологій. Китай готовий ділитися своїм досвідом у цій галузі, особливо з країнами «глобального Півдня», які часто залишаються осторонь технологічного прогресу.

«Ми хочемо створити відкриту і прозору платформу для співпраці, щоб ШІ став інструментом загального блага, а не привілеєм окремих країн», — заявив Лі Цян у своїй промові.

Прем’єр Китаю також різко розкритикував спроби деяких держав і компаній монополізувати розвиток ШІ, назвавши це «ексклюзивною грою». Хоча Лі Цян прямо не згадував США, його заява явно вказує на конкуренцію між двома наддержавами за контроль над технологіями штучного інтелекту. США, які активно розвивають ШІ через такі компанії, як OpenAI, Google і Microsoft, раніше запроваджували обмеження на експорт технологій до Китаю, що сприймається як спроба стримати технологічний прогрес КНР.

Всесвітня конференція зі штучного інтелекту в Шанхаї, що триває три дні, зібрала понад 800 компаній з усього світу. Серед учасників — китайські техногіганти, такі як Alibaba, Huawei і ByteDance, а також західні лідери галузі, зокрема Tesla, Alphabet (власник Google) і Amazon. Такий широкий спектр учасників підкреслює глобальний інтерес до ШІ та важливість Китаю як одного з ключових гравців у цій сфері.

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