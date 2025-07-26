Китай предлагает глобальную организацию по ИИ как альтернативу влиянию США

Китай объединяет страны «глобального Юга» в борьбе за технологии.

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Китай стремится создать международную организацию, которая будет координировать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (ИИ), позиционируя себя как главного конкурента США в борьбе за лидерство в этой ключевой технологии. Об этом сообщает Reuters.

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту, проходящей в Шанхае, премьер Госсовета КНР Ли Цян объявил об амбициозной инициативе создания новой международной организации. Её цель — способствовать глобальному сотрудничеству в сфере ИИ, в частности через разработку общих стандартов и регулирование технологий. Китай готов делиться своим опытом в этой области, особенно с странами «глобального Юга», которые часто остаются в стороне от технологического прогресса.

«Мы хотим создать открытую и прозрачную платформу для сотрудничества, чтобы ИИ стал инструментом общего блага, а не привилегией отдельных стран», — заявил Ли Цян в своей речи.

Премьер Китая также резко раскритиковал попытки некоторых государств и компаний монополизировать развитие ИИ, назвав это «эксклюзивной игрой». Хотя Ли Цян прямо не упоминал США, его заявление явно указывает на конкуренцию между двумя сверхдержавами за контроль над технологиями искусственного интеллекта. США, которые активно развивают ИИ через такие компании, как OpenAI, Google и Microsoft, ранее вводили ограничения на экспорт технологий в Китай, что воспринимается как попытка сдержать технологический прогресс КНР.

Всемирная конференция по искусственному интеллекту в Шанхае, которая длится три дня, собрала более 800 компаний со всего мира. Среди участников — китайские техногиганты, такие как Alibaba, Huawei и ByteDance, а также западные лидеры отрасли, в частности Tesla, Alphabet (владелец Google) и Amazon. Такой широкий спектр участников подчёркивает глобальный интерес к ИИ и важность Китая как одного из ключевых игроков в этой сфере.

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