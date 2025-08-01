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656 перевірок і 524 порушення – оприлюднено результати контролю за мовним законодавством

19:43, 1 серпня 2025
Мовний омбудсмен: за півроку 2025 року виявлено 524 порушення у сфері застосування державної мови.
656 перевірок і 524 порушення – оприлюднено результати контролю за мовним законодавством
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Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови за перше півріччя 2025 року провів 656 заходів державного контролю за дотриманням законодавства про державну мову. З них 107 заходів було розпочато у 2024 році, а 549 – у 2025 році. Про це повідомила пресслужба Секретаріату мовного омбудсмена.

Станом на 15 липня 2025 року завершено 521 захід державного контролю, тоді як 135 ще тривають. За результатами проведених перевірок встановлено 524 порушення, складено 388 протоколів про адміністративні правопорушення та винесено 136 попереджень суб’єктам підприємницької діяльності.

Найбільшу кількість порушень зафіксовано у таких сферах: користувацькі інтерфейси (36% від загальної кількості), обслуговування споживачів (26%) та інформація для загального ознайомлення (22%). Найвищий рівень недотримання мовного законодавства виявлено в Києві, а також в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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