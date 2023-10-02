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Право на свободу та особисту недоторканість, — лекція суддів КСУ, відео

18:22, 2 жовтня 2023
Судді Конституційного Суду України Галина Юровська та Віктор Городовенко у своїх виступах розкрили тему прав особи на свободу та особисту недоторканність.
Право на свободу та особисту недоторканість, — лекція суддів КСУ, відео
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Судді Конституційного Суду України Галина Юровська та Віктор Городовенко провели онлайн-лекцію на тему «Право на свободу та особисту недоторканість».

Увагу слухачів Галина Юровська зосередила на окремих рішеннях Європейського суду з прав людини, в яких Суд висловив позицію щодо прав особи на свободу та особисту недоторканність. Також, як зазначав у своїх рішеннях ЄСПЛ не дозволяється затримати «когось через те, що його ідеї чи поведінка відхиляються від норм, домінуючих у даному суспільстві»; «затримання неповнолітнього без виховної мети є несумісним з Європейською конвенцією з прав людини» та інше.

Суддя розповіла про загальні європейські підходи, сформульовані ЄСПЛ щодо підстав для відновлення свободи особи, та про наявність судових гарантій від свавільного ану та затримання, а саме: «право бути повідомленим про підстави арешту та будь-якого звинувачення», «право про оскарження до суду», «право на компенсацію у разі незаконного утримання».

Крім того, цікавою була надана інформація щодо встановлених рядків для утримання особи без рішення суду. Також, в різних країнах світу особу тримають під вартість протягом 24, 42, 72, 96 годин та невизначених строк.

Доповідачка також окреслила юридичні позиції, сформульовані Конституційним Судом України, які Суд висловив у рішеннях щодо захисту прав людини на свободу та особисту недоторканність, і навела позиції конституційних судів інших держав.

Під час лекції Віктор Городовенко повідомив про деякі справи, які наразі розглядає Конституційний Суд України, де предметом розгляду є окремі статті Кримінального процесуального кодексу України, зокрема щодо умов обрання особи запобіжного заходу під час дії воєнного стану. У цьому контексті він вирішує, які складні питання стоять перед Судом і потребують вирішення.

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