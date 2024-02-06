ДПСУ виявила під сидінням авто чоловіка, який, прикрившись килимком, зібрався у Румунію: відео

Чоловік зізнався, що за «подорож» заплатив 9 тисяч доларів.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

У понеділок ввечері, 5 лютого, під час проведення оперативних заходів у прикордонні на одному з контрольних постів правоохоронці зупинили місцевого жителя за кермом власного автомобіля. Під час огляду транспорту, яким він прямував у бік кордону, військовослужбовці ДПСУ виявили чоловіка, який ховався під заднім пасажирським сидінням.

Як зазначили у Державній прикордонній службі, під сидінням, прикрившись килимком, їхав 26-річний чоловік. Він відразу не зізнавався, куди зібрався їхати, але згодом все ж повідомив, що за таку подорож з «комфортом» до сусідньої країни заплатив 9 тисяч доларів.

Водія затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України.

На чоловіка, який сховався в автомобілі, правоохоронці склали матеріали за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

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