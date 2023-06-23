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У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

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  1. В мире

Toyota отзывает почти 600 тысяч автомобилей и обещает бесплатный ремонт: в чем причина

20:18, 23 июня 2023
Отзыв будет касаться трех моделей Yaris, Aqua и Sienta.
Toyota отзывает почти 600 тысяч автомобилей и обещает бесплатный ремонт: в чем причина

Японский автопроизводитель Toyota отзывает около 594 тысячи автомобилей. Причина – проблемы с амортизаторами. Об этом сообщает NHK.

Соответствующее заявление компания подала в Министерство транспорта Японии.

Отзыв будет касаться трех моделей Yaris, Aqua и Sienta, выпущенных в период с декабря 2019 по май 2023-го.

В японском Минтрансе заявили, что амортизаторы частично неисправны. Там объяснили: когда автомобиль постоянно ездит по неровной дороге, часть этого компонента может сломаться.

В министерстве отметили, что аварий пока не был зафиксирован, однако известно о 31 сбое, и в четырех случаях управление автомобилями было затруднено.

Toyota заявляет, что предложит бесплатные проверки в дилерских центрах и замену запчастей в случае необходимости.

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